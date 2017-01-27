Вашингтон, 27 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Американская компания Cadillac, выпускающая автомобили класса «люкс», намерена в ближайшие 2−3 года заметно расширить модельный ряд кроссоверов. Первой новинкой станет XT3, самый компактный и довольно доступный вседорожник, сообщают «Автовести».

Tx-re Эмблема Cadillac

Дебют XT3 может состояться уже в во второй половине 2018 года, выпускать модель будет завод General Motors в Канзас-Сити. В том случае, если новинка выйдет на мировой рынок, ее могут дождаться и российские покупатели. Как отмечает издание, XT3 мог бы составить конкуренцию премиальным кроссоверам, доступным в пределах от 2 до 3 млн рублей.

В настоящее время сегмент SUV представлен в модельном ряду Cadillac лишь среднеразмерным кроссовером XT5 и рамным внедорожником Escalade, имеющим внушительные размеры. К 2020 году компания намерена представить самый компактный и сравнительно недорогой кроссовер XT1, габариты которого будут сопоставимы с хэтчбеками класса В.