Москва, 27 января, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Если на улицах городов России спросить граждан о том, какой им нужен банк, то почти 100% сначала затруднятся ответить, а после паузы наверняка скажут «надежный», но конкретики не добавят. Человеку совершенно не нужно разбираться в тонкостях настройки банковской системы страны, для этого есть армия обученных специалистов. Главное для них — это доверие к системе, и показатели притока денежных средств населения в банки это хорошо иллюстрируют, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

«Российский банковский рынок уже несколько лет находится в состоянии санации. Регулятор внимательно следит за исполнением предписаний и любыми признаками теневых операций. За 2016 год суммарно было отозвано 97 банковских лицензий. Также лицензий лишился ряд НПФ, страховых и управляющих компаний. За прошедшие почти четыре недели января лицензий лишились еще четыре банка — показатель весьма скромный, поскольку ЦБ предпочитает придерживаться ритма в 2−3 лицензии в неделю. По крайней мере, так показывает практика с 2014 года», — привела цифры Бодрова.

«По мере санации банковской системы светлым умам приходит мысль о создании новых банков. Как говорится, свято место пусто не бывает. Так, патриарх Кирилл призвал Госдуму подумать о создании «банка для бедняков». Сам источник инициативы уже вызывает вопросы, не говоря уже о формулировках и обозначении целевой аудитории», — отметила эксперт.

«После отзыва лицензии у банка «Пересвет» российские бизнесмены взглянули на ситуацию по-новому: в банке зависли не только деньги РПЦ. На текущий момент «дыра» в «Пересвете» оценена в 11 млрд рублей, а ЦБ продлил мораторий на выплаты банка еще на три месяца. Мало кто представляет, что делать с убытками подобного рода, в то время как отрицательный капитал «Пересвета» продолжает разрастаться в размерах — за декабрь он вырос на 30%. Добавим сюда историю с «Татфондбанком», где находились как зарплатные проекты, так и финансы огромного числа бизнес-структур, и картина сложится совсем безрадостной», — пояснила Бодрова.

«Суть банковской структуры в том, чтобы заработать на предоставляемых средствах и услугах. В таком случае нет смысла в создании нового банка, тем более ориентированного на наименее состоятельные слои населения. Российской банковской системе не нужны новые структуры, пока идет стерилизация сектора. 250−350 банков для нормальной работы системы будет достаточно и, судя по всему, ЦБ идет к этой цели вполне уверенными шагами», — высказала свое мнение эксперт.

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