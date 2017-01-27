Пошехонье, Ярославская область, 27 января, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Ремонт местных мостов в рамках городских поселений перейдет на региональный уровень. Заверение проработать этот вопрос сделал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с жителями района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

Мосты в Пошехонье

«У нас в самом Пошехонье 2 моста через Согу и Согожу на транзитной трассе Калязин-Череповец. Их нам передали, как и местные мосты по всей области еще в 1988−89 годах. С тех пор они ни разу не ремонтировались. Автомобильный поток с каждым годом только увеличивается. Переправы уже изрядно разбиты. В 2011 году на них было установлено освещение. Это все, что местные власти смогли сделать за счет средств района. Наш бюджет на 2017 год — 13 миллионов рублей. Этого может не хватить не только на ремонт, но и на проектно-сметные работы», — рассказал глава корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Пошехонье Алексей Румянцев.

«Что касается мостов, то соглашусь, что проблему надо решать. Поскольку этот вопрос напрямую связан с жителями района, он влияет как на качество жизни, так и на безопасность. Такие сооружения должны находиться в надлежащем состоянии», — высказал свое мнение врио губернатора Дмитрий Миронов.

Он пообещал взять вопрос на контроль и выразил уверенность, что Правительству области вместе с руководством района удастся найти пути его решения.

Проблема аварийных мостов стоит не только в Пошехонье. Так в Ярославле в 2016 году мэрия вынуждена была закрыть автомобильный мост через реку Которосль, что значительно ухудшило транспортную ситуацию в областном центре. Мост закрыт, у города денег на его ремонт нет.