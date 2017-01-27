Орел, 27 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Закон о введении ограничений на торговлю алкоголем в магазинах и заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, а также в пристройках, принят во втором чтении депутатами Орловского областного совета 27 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства

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В частности, в закон Орловской области, регулирующий торговлю алкоголем, будет внесено следующее положение: «На территории Орловской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 21 часа до 10 часов по местному времени, осуществляемая организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями на предприятиях общественного питания, расположенных во встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам». Исключение составят рестораны, бары и кафе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об ограничении торговли алкоголем, в том числе пивом, в заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, не раз обсуждался в облсовете. В ноябре прошлого года представители сразу трех муниципалитетов — Орла, Мценска и Ливен — и вовсе вышли с предложением полностью запретить работу пивных в жилых домах.

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Пиву — нет: орловские депутаты хотят ограничить работу пивных в жилых домах

«Есть множество примеров, когда на первых этажах жилых домов организуется торговая точка под видом закусочной, где фактически круглые сутки продается алкоголь и пиво. В районе улицы Герцена таких точек сразу несколько», — отмечал на заседании комитета облдумы в ноябре вице-спикер облсовета Сергей Потемкин.

Против ограничений выступил бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин — по его мнению, это негативно скажется на уровне безработицы и налоговых отчислениях.

Согласно данным статистики, за год число пивных заведений на территории Орловской области выросло в три раза: если в 2016 году их было зарегистрировано 54, то к концу 2016 года — уже 144.

В последние несколько лет в российских регионах отмечается существенный рост числа пивных заведений — магазинов «живого пива», мелких «баров». Зачастую такие заведения открываются на первых этажах жилых домов. Вопреки заявлениям представителей пивного бизнеса о том, что таким образом они прививают жителям «культуру пития», на деле такие заведения становятся головной болью для жителей, вынужденных с ними соседствовать.

В ряде регионов власти пытаются ввести ограничения — как в Орловской области, однако все эти попытки сталкиваются с противодействием бизнеса. Так, в Краснодарском крае недавно был принят закон, который полностью запрещает торговлю пивом в жилых домах. С 1 января он вступил в силу, и вызвал негативную реакцию со стороны предпринимателей — владельцев небольших торговых точек, реализующих пиво в розлив — а таких в регионе около 600. На днях они заявили о намерении обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести расследование на соответствие введенного ограничения на реализацию разливного пива правилам добросовестной конкуренции.

Решение о запрете работы пивных в жилых домах приняли и депутаты Липецкой области, еще в конце 2015 года.

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В Воронежской области, где «пивная культура» развивается ударными темпами — в некоторых жилых домах работают не одна, а два или даже три таких заведения — пока никаких ограничений не введено, хотя поправки в законодательство были разработаны еще в апреле 2016-го.