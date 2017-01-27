Вашингтон, 27 января, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В США администрация нового президента Дональда Трампа подготовила документы, в которых говорится об отмене санкций против России. Об этом сообщил в своем Twitter научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

torange.biz Санкции против России

По его данным, подготовлен приказ об отмене санкций. Других подробностей пока не сообщается.

Сотрудник американского журнала Politico Сьюзен Глассер также со ссылкой на источники в Вашингтоне заявила об отмене санкций в одностороннем порядке — указ об этом подготовлен.

Напомним, что санкции США и ЕС были введены в отношении России после того, как Крым вошёл в состав РФ. Они выразились в ряде политических и экономических ограничений в отношении России и ряда российских деятелей и организаций. Инициатором выступили США, обвинив Россию «в дестабилизации ситуации на Украине».

В ответ на эти действия Запада Россия ввела продовольственное эмбарго на продукцию стран-импортёров, которые присоединились к санкциям США. Продовольственное эмбарго негативно сказалось на экономике многих стран, для которых Россия являлась основным рынком сбыта.