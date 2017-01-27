Москва, 27 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян назвал беспочвенными обвинения России со стороны Пентагона в разработке оружия против спутников, которое якобы угрожает американским космическим аппаратам. Об этом в ходе выступления в Стэнфордском университете заявил глава Стратегического командования ВС США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен.

Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США Военный спутник

Американский генерал заявил также, что Вашингтон должен предотвратить разработку оружия против спутников, поскольку «лучший способ остановить войну — это быть готовыми к войне».

По словам эксперта ИА REGNUM, Россия разрабатывает новый зенитно-ракетный комплекс С-500, который будет обладать возможностью борьбы как с ракетами средней и большой дальности, так и с низкоорбитальными спутниками.

Кроме того, создается новая система противоракетной обороны Москвы А-235, обладающая двумя эшелонами — дальней и ближней обороной. Комплекс дальней обороны будет способен бороться с низкоорбитальными спутниками.

Китай также ведет работу по созданию противоспутникового оружия. И у США есть возможность бороться со спутниками на низких орбитах: проводились успешные испытания системы противоракетной обороны Aegis.

Поэтому обвинения со стороны Пентагона беспочвенные: данные разработки, во-первых, не нарушают никаких договоров, а во-вторых, — если их не вести, то Россия технологически отстанет от своих конкурентов, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, со своей стороны ВВС США и Пентагон активно ведут работы по созданию стратегии противодействия развивающимся вооружениям, чтобы защитить свои спутники. В 2016 году был подготовлен проект плана многосторонней защиты космической инфраструктуры, на который в ближайшие годы будут направлены $5,5 млрд.