Белгород, 27 января, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил против кальянных и назвал существование таких заведений «пробелом в законодательстве». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 26 января Савченко принял участие в заседании региональной Общественной палаты, которое было посвящено определению основных направлений работы структуры в 2017 году.

Pixabay.com Курение кальяна

«У нас уже больше десятка кальянных. Курение в общественных местах запрещено. А какая разница между дымом от сигарет и дымом от кальяна? Никакой. Сигареты, оказывается, нельзя курить, а кальян можно. Это просто пробел в законодательстве. А распространяется все сейчас быстро. Туда вовлекается молодежь. А где кальян — там наркотики, спайсы. Кальянных не должно быть», — цитирует слова губернатора портал «Бел.ру».

Пока предположение губернатора о том, что «где кальян — там и наркотики» подтверждает только случай в соседнем регионе. В Курске в конце 2016 года в популярной среди молодежи кальянной нашли наркотики растительного происхождения и курительную смесь, а также двух подростков в состоянии настоящей алкогольной комы. Курские депутаты тоже выступают против «имитации» курения и составили обращение в правительство РФ, Совфед, Госдуму и Минздрав с просьбой ввести ограничения на продажу электронных сигарет.

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