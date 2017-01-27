Волгоград, 27 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Волгограде под уголовную статью попал очередной глава управляющей компании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 27 января, его обвинили в крупном хищении денежных средств жильцов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По данным оперативников, действовал глава управляющей организации через аффилированные организации. С ними он заключал фиктивные договоры на выполнение работ по санитарному содержанию подъездов и уборке придомовых территорий. Такая схема позволила ему похитить более 14 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что деньги поступали от жителей многоквартирных домов за оплату коммунальных услуг и предназначались ресурсоснабжающим организациям за предоставленные услуги по электроснабжению, отоплению, горячему водоснабжению и отведению стоков. Но до получателя так и не дошли, компания понесла крупный ущерб.

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Главу управляющей компании обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». По данным сетевого издания «ВДВ», в многомиллионном хищении денег жильцов подозревают экс-главу управляющей компании ООО «КХК». Он был задержан накануне в Красноармейском районе Волгограда. Если вина руководителя организации будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В помещениях компании уже проведены обыски. Полиция изъяла доказательства, имеющие значение для уголовного дела. Директор компании задержан. Вместе с ним задержаны еще трое участников организованной группы, которые по версии следствия причастны к хищениям денежных средств. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.