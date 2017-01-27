Под Калугой на пожаре погибли двое детей и мужчина, пытавшийся их спасти
Калуга, 27 января, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Двое детей в возрасте 4 и 5 лет, а также 43-летний мужчина погибли на пожаре в частном доме поселка Думиничи Калужской области. Об этом сообщил 27 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель Сухиничского межрайонного следственного отдела СУСКР по Калужской области Андрей Райкевич.
По его словам, в доме проживала женщина с двумя сыновьями и ее гражданский муж. По предварительным данным, мужчина пытался спасти детей, однако не смог выбраться из горящего здания. Женщина выбежала из дома самостоятельно, сейчас она находится в больнице.
По возбужденному уголовному делу назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы, физико-химическое исследование фрагментов топлива. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.