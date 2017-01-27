Симферополь, 27 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Государственный совет Республики Крым отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина. Соответствующие постановление депутаты приняли в пятницу, 27 января, на внеочередной сессии крымского парламента, пишет ИА «Крыминформ».

Rk.gov.ru Олег Казурин

«Госсовет РК согласовал освобождение от должности заместителя председателя Совета министров РК Олега Казурина», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2016 г. глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об отставке вице-премьера Олега Кузурина.

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности РК — заместителя председателя Совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — отмечалось в документе.

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