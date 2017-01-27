Грозный, 27 января, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Парламент Чечни решил узаконить традиционное ношение одежды и религиозной атрибутики для людей, исповедующих различные религии. По мнению депутатов, принятие такого закона будет способствовать укреплению межконфессиональных отношений и спокойствию в регионе, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе законодательного органа.

Hajourei Ha В хиджабе

В заявлении председателя парламента Магомеда Даудова, опубликованном на официальном сайте заксобрания, он отмечает, что высказывания министра образования и науки России Ольги Васильевой о хиджабе не оставило равнодушными парламентариев республики, «тем более, что они прямо противоречат 28 статье Конституции РФ», в соответствии с которой жителям России гарантируется свобода вероисповедания.

«Внутренние установки и циркуляры какого-либо министерства или ведомства — не есть закон», — отметил Даудов. По мнению спикера, главным условием существования сильного многонационального государства должна быть «чуткость к верованиям каждого члена общества, независимо от его национальной или религиозной принадлежности».

«Безответственное заявление министра образования и науки РФ», как отметил Даудов, послужило своеобразным сигналом для депутатов. «Мы… незамедлительно инициируем принятие такого закона в многонациональной Чеченской Республике, при котором наши дети разных национальностей, если того пожелают, будут носить в школах и хиджабы, и крестики, и кипы», — подытожил глава парламента Чечни.

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Кадыров осудил Васильеву за критику ношения хиджабов в школе

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился высказыванием министра образования Ольги Васильевой о том, что образование в России носит светский характер и необязательно подчеркивать своё отношение к вере с помощью хиджабов.

Кадыров заявил, что мнение Васильевой остаётся лишь её мнением и не принимает силу закона. «Вызывает удивление, что министр, вместо того чтобы поправить местных руководителей, своё «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — отметил Кадыров.