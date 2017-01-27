Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Ход строительства важнейших объектов Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге проинспектирует прибывший в город 27 января с рабочей поездкой заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня пресс-служба оборонного ведомства.

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«Будет проверен ход строительства и реконструкции Военно-медицинской академии, Военного института физической культуры, Военно-космической академии, а также исторических фондов Адмиралтейства и штаба ЗВО на Дворцовой площади», — сообщил Иванов.

Кроме того, заместителем министра будут проверены работы по возведению нового здания Центральной военно-морской библиотеки на Васильевском острове и реконструкции исторических интерьеров Военной исторической библиотеки Генерального штаба ВС РФ на Дворцовой площади.

Как отмечают в Минобороны России, строительство и реконструкцию всех этих объектов ведут специалисты подведомственного АО «Главное управление обустройства войск».

Инспекция проводится по поручению министра обороны Сергея Шойгу.