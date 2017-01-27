Москва, 27 января, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии заявил, что в 2017 году реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, это стало возможным благодаря индексации пенсий неработающим пенсионерам и выплате в 5 тыс. рублей. «По факту произойдет в 2017 году увеличение реальных пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом и позапрошлом году», — сказал Топилин.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что увеличение размера страховых пенсий с 1 февраля 2017 года коснётся 31,4 млн неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсий в Российской Федерации достигнет 13 тыс. 620 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Согласно результатам социологического опроса ВЦИОМ, 76,8% граждан РФ сочли бы приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей, из них больше всего — 36,5% — назвали пенсию в 20−30 тыс. рублей.

Достаточной сочли пенсию в 15−20 тыс. рублей 28,1% опрошенных, а в 10−15 тыс. рублей — 11,4%. Еще 22,7% респондентов был бы удовлетворен выплатой в 30−40 тыс. рублей и более.