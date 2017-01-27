Брюссель, 27 января, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Европейский союз ввел окончательные антидемпинговые пошлины на китайский импорт труб из нержавеющей стали, а также труб для стыковой сварки с целью защиты своей промышленности, сообщает Reuters.

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В заявлении, опубликованном Европейской комиссией, говорится, что окончательное введение антидемпинговых пошлин начнется после расследования в отношении некоторых китайских и тайваньских компаний. Налог будет варьироваться от 5,1% до 64,9%.

Компания King Lai Hygienic Materials Co, производящая высокотехнологичную арматуру, столкнулась с налогом в размере 5,1%, в то время как сталелитейный гигант Zhejiang Good Fittings Co будет обложен значительно более серьезным налогом в 55,3%.

Напомним, Китай и ранее подвергался критике за несправедливо заниженные цены. Так, обвинения в демпинге поступали со стороны США, на что китайская сторона подала жалобу в ВТО. Организация, хотя и с оговорками, встала на сторону Пекина.