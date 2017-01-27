Пермь, 27 января, 2017, 11:58 — ИА Регнум. На территории Очерского района Пермского края произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. В результате погибло четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой Госавтоинспекции.

Gibdd.ru В Перми иномарка попала в аварию, погибли водитель и пассажиры

По предварительным данным, на 398 км дороги М-7 Волга со стороны города Очер водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «Скания».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира «Ниссана» погибли на месте. Еще одна пассажирка — женщина 1974 года рождения с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончалась.

Добавим, за январь-ноябрь 2016 года в Пермском крае зарегистрировано 3509 дорожно-транспортных происшествий: 298 человека погибло и 4477 — получило ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество автоаварий, погибших и раненых при них людей снизилось на 8%; 24,2% и 8,5% соответственно.

За январь-ноябрь 2016 года по причине нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта совершено 3009 ДТП: 240 человек погибло и 4013 — получило ранения.