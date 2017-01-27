Ярославль, 27 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров обратится к исполняющему обязанности мэра города Ярославля Владимиру Слепцову с просьбой урегулировать возможный конфликт между владельцами маршрутных такси и городскими властями. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Маршрутка

Ярославские маршрутчики не согласны с рядом требований, которые мэрия предлагает установить для перевозчиков. Они обратились к Бакирову с просьбой помочь им разобраться в сложившейся ситуации.

На встрече с бизнес-омбудсменом перевозчики рассказали, что им предлагают перейти на стандарт Евро-5, что потребует приобретение новых автобусов. Кроме того, мэрия планирует установить жесткие сроки эксплуатации машин — 3 года для микроавтобусов и 5 лет для автобусов средней вместимости. Предприниматели утверждают, что попросту не успеют накопить денег на столь частую смену подвижного состава, и попросили мэрию увеличить этот срок.

«По итогам трехсторонней встречи решили пригласить представителей перевозчиков в рабочую группу мэрии города, которая занимается данной проблемой. По срокам эксплуатации я предложу исполняющему обязанности мэрии города придерживаться федерального закона, который предписывает, что для транспорта малой вместимости срок эксплуатации до 5 лет, для средней вместимости — 5−7, для автобусов большой вместимости — 7−9 лет. Что касается перехода на двигатели Евро-5, то буду советовать дать перевозчиками переходный период в 2−3 года», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.