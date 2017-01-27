Бишкек, 27 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В 2018 году в рамках специальной государственной программы «Республиканский центр СПИД» впервые проведет исследование по статистике заражения ВИЧ и СПИДом трудовых мигрантов из Киргизии. Об этом заявил директор этой организации Улан Кадыркулов, выступая на пресс-конференции сегодня, 27 января.

Спидцентр.рф ВИЧ

По его словам, условия жизни работающих за рубежом киргизстанцев чаще всего негативно влияют на риск заражения. «В Киргизии в настоящее время нет данных по мигрантам, которые инфицированы. Исходя из того, что мигранты являются уязвимой группой в плане отсутствия полноценных прав в стране пребывания, отсутствия достаточного медобслуживания и высокого риска небезопасного поведения, имеется высокая вероятность инфицирования. Как вы понимаете, в основном это молодая трудоспособная часть населения», — уточнил Кадыркулов.

В свою очередь председатель Общественного наблюдательного совета при Министерстве здравоохранения Киргизии Айбар Султангазиев сообщил о том, что международные доноры продолжают урезать финансирование программ по профилактике и лечению ВИЧ и туберкулеза.

«Глобальный фонд борьбы со СПИДом выделил $3,7 млн (220,65 млн рублей) в год на 2018 — 2020 годы, что в два раза меньше, чем финансирование в 2014 году и на $1,9 млн (113,31 млн рублей) меньше, чем в 2016 году», — подчеркнул он.

Также Султангазиев отметил, что власти Киргизии должны увеличить финансирование программы по ВИЧ/СПИДу, иначе борьба с этой инфекцией будет проиграна.

«Денег катастрофически не хватает. По нашим подсчетам, минимальный дефицит с учетом всех донорских средств, это $1,5 млн (89,45 млн рублей) в год, начиная с 2018 года. Государство обязано предоставить эти средства, как говорится, вынь да положь. Иначе через 3 — 4 года будем иметь более 20 тысяч смертей», — подытожил глава ОНС при Минздраве.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в настоящее время на территории Киргизии зарегистрированы 7117 инфицированных ВИЧ, в том числе 580 детей. Из них 6747 человек являются гражданами Киргизской Республики. Отметим, что только за 2016 год в этой среднеазиатской стране было выявлено 720 случаев заражения этой болезнью.