Ростов-на-Дону, 27 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Ростов-на-Дону», построенный в 1925 году, до векового юбилея не дотянет. Воздушную гавань закроют навсегда в декабре 2017 года после того, как будет запущен южный хаб «Платов». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», возведение нового международного аэрокомплекса опережает проектный график на месяц. Общая готовность объекта приблизилась к 60%.

Rnd-airport.ru Ростовский аэропорт

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Несмотря на то, что ростовский аэропорт скоро будет стёрт с лица земли, все службы продолжают слаженно работать. Как заверила корреспондента ИА REGNUM директор по стратегическим коммуникациям аэрогавани Ольга Ладейщикова, внештатных ситуаций, как, в частности, ЧП в начале января в калининградском аэропорту «Храброво», на Дону не допустят.

«В распоряжении наземных служб ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» имеется вся необходимая техника для проведения аварийно-эвакуационных работ. В том числе, есть тягачи, аварийные пневмотканевые подъёмники, приспособления для подъема самолета за крыло и носовую часть, настилы для буксировки и прочее оборудование, наличие которого является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Аварийно-спасательные команды проходят регулярные тренировки, в том числе с участием смежных ведомств», — отметила собеседница.

Тем не менее, авиапрошлое аэропорта «Ростов-на-Дону» навсегда сохранит в памяти две авиакатастрофы. В конце декабря 1982 года здесь разбился самолёт Ан-26 компании «Аэрофлот». Крушение авиалайнера произошло при взлёте в сложных метеоусловиях из-за перегрузки и неправильной центровки. Погибли все 16 человек, находившихся на борту.

А в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту рухнул самолёт Boeing 737 авиакомпании Flydubai. Воздушное судно потерпело крушение после двух неудачных попыток посадки. 62 человека, летевших из аэропорта Дубая (ОАЭ), в том числе 55 пассажиров и семь членов экипажа, погибли. Железная птица рухнула рядом со взлётно-посадочной полосой, но повреждения оказались не критичны, и аэропорт продолжил свою работу через два дня. Министр транспорта РФ Максим Соколов после заседания правительственной комиссии, созданной в связи с авиакатастрофой, заявлял: «Все необходимые допуски, в том числе международные, аэропорт Ростова-на-Дону имел». Также по его словам, претензий к работе воздушной гавани в тот день не было, все службы сработали слаженно.

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Стоит отметить, что пассажиропоток воздушных ворот Ростова-на-Дону по итогам прошлого года вырос по сравнению с 2015 годом на 1,5% и составил 2 млн 94 тыс. 677 человек. В частности, на 15% увеличилось число пассажиров на внутренних маршрутах, а вот на международных рейсах обслужено на 34,4% меньше пассажиров, чем в 2015-м. В 2016 году полеты из ростовского аэропорта регулярно совершали 19 российских и восемь иностранных авиакомпаний по 43 направлениям.

Добавим, на месте ростовского аэропорта предполагается построить около 4 млн квадратных метров недвижимости. Взлётно-посадочная полоса должна превратиться в самую протяжённую пешеходную зону в Европе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 января 2017 года в калининградском аэропорту «Храброво» воздушное судно «Аэрофлота» совершило жесткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал воздушной гавани не смог оперативно эвакуировать аивалайнер, в результате случился пассажирский коллапс, затянувшийся почти на двое суток.