Чебоксары, 27 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Чебоксары на строительство планетария получат почти 150 млн рублей. Данная цифра была озвучена на заседании регионального правительства при уточнении республиканского бюджета. Также был поднят вопрос строительства планетария и привлечения частных инвестиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сap.ru, администрация Чебоксар Проект планетария

Согласно уточнению республиканского бюджета, на развитие культуры дополнительно будет направлено порядка 390 млн рублей. В том числе, как сообщила глава Минфина Светлана Енилина, 148 млн рублей выделяется на строительство планетария в Чебоксарах, 218 млн рублей выделяется на развитие туризма.

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался у министра культуры Константина Яковлева, как обстоит дело с частными инвестициями. «Принцип государственно-частного партнёрства получается?» — обратился он к главе Минкультуры. На что министр начал говорить о том, что «на сегодняшний день проектная документация разрабатывается, 20 февраля должны получить экспертизу».

— Ответьте, пожалуйста, на мой конкретно заданный вопрос. Сказки мне не рассказывайте, — тут же прервал Михаил Игнатьев министра.

— Пока работаем в этом направлении, — ответил Константин Яковлев.

— Спасибо за ответ бюрократа — государственного министра, — раздражённо отреагировал глава Чувашии и обратился с тем же вопросом к главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову.

— Мы хотим планетарий сделать доступным. Чтобы он был доступным, значит, что его стоимость не должна быть большой. Поэтому для бизнеса там будут определённые ограничения. Рассматривали вопрос о предоставлении кафе, как вы отмечали, и участие в этом предпринимательского сообщества. Но площадь кафе небольшая — цена вопроса от 10 до 20 млн рублей, эти переговоры мы будем вести. Но в целом остальные помещения под коммерцию сдать будет непросто, — констатировал градоначальник.

На что Михаил Игнатьев заметил, что у Минкультуры и администрации Чебоксар — «трения определённые». Показателем чего, в частности, является неучастие городских чиновников в совещаниях по вопросам строительства планетария. «Главе республики это надо — руководству города это не надо», — заявил Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в детском парке им. Космонавта А.Г. Николаева планируют построить планетарий. Сводный сметный расчёт проекта составляет 636,2 млн рублей. Общая площадь здания — 4783,1 кв. метров. По замыслу властей, это будет трёхэтажное здание с обсерваторией общей и смотровой площадкой. Здесь также будут располагаться музей истории космонавтики, зал на 120 мест, лекторий, медиатека, интерактивные залы. Планируется разместить около 40 тренажеров. Согласно проекту, вокруг здания появится прогулочная зона, комплекс из трех фонтанов, аттракционы.

Проект планетария прошел публичные обсуждения. Ранее заявлялось, что в январе 2017 года ожидается получение государственной экспертизы.