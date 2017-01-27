Калининград, 27 января, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Калининграде представлен новый начальник регионального управления МВД — полковник полиции Игорь Илларионов, ранее занимавший должность замначальника управления ГУ собственной безопасности МВД России. Нового руководителя прибыл представить его непосредственный начальник — глава Главного управления собственной безопасности МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Макаров.

39.mvd.ru Новый начальник УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов

«Игорь Валентинович отличается высоким уровнем профессиональной подготовки, требовательностью к себе и одновременно внимательным отношением к подчинённым, — сказал Макаров. — Уверен, эти качества позволят ему мобилизовать личный состав на эффективное решение оперативно-служебных задач, в том числе обусловленных особым статусом Калининградской области».

В свою очередь Илларионов заявил на коллегии, что «необходимо пересмотреть подход к борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, незаконного оборота биоресурсов, нелегальной добычи янтаря, незаконного оборота наркотиков».

Игорю Илларионову 47 лет. С 1992 по 2013 годы служил в ГУВД Московской области — уголовном розыске и УБОПе. С 2013 по 2016 годы занимал должность заместителя начальника управления ГУСБ МВД России.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что прежний начальник УМВД по Калининградской области Евгений Мартынов летом 2016 года был переведён в Москву на должность главного инспектора МВД РФ. Однако спустя менее чем через полгода президент России уволил Мартынова из министерства.