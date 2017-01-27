Каракас, 27 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум.



Пугало

26 января венесуэльский парламент принял постановление, в котором обвинил МИД России в попытке вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Речь идет о реакции на официальное заявление, с которым МИД России выступил 20 января. Напомним, что в нем венесуэльскую оппозицию обвинили в раскручивании сценария «цветной революции» и в подготовке массовых акций, направленных на столкновения с правоохранительными органами и дестабилизацию ситуации в венесуэльском обществе.

«Расценивать заявление МИД РФ как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы значит делать абсолютно неверное утверждение», — заявил посол России в Каракасе Владимир Заемский. Он указал, что в заявлении МИД России «содержится обеспокоенность агрессивной риторикой, призывающей к «гражданскому неповиновению», последствиями которого могут быть столкновения с силами правопорядка и проявления насилия», способные привести к человеческим жертвам, сообщает ТАСС.

Однако, сложно назвать «цветной революцией», а тем более попыткой госпереворота ситуацию, когда 85 процентов населения страны требуют отставки президента. МИД России в своем официальном заявлении обвиняет в нагнетании ситуации в Венесуэле радикалов из парламента. Да, парламент страны представлен в подавляющем большинстве оппозицией. Но такой состав выбран законным путем. Депутаты парламента, повинуясь воле большинства граждан, на вполне законных основаниях инициировали вполне законный сбор подписей за объявление референдума по отставке Мадуро. Подписи были собраны за рекордный срок и в гораздо большем количестве, чем нужно. По приказу Мадуро их подлинность была проверена. А дальше Николас Мадуро, вопреки воле народа и букве закона, решил сначала перенести на непонятный срок проведение референдума по импичменту. А потом вообще заявил, что никуда не уйдет! Так кто, на самом деле, провокатор? Кто спровоцировал и «срежессировал» сценарий «цветной революции»?, — писало ранее ИА REGNUM

Отметим и то, что несколько недель назад Николас Мадуро заявил о планируемой закупке оружия у России, в том числе, для подавления «беспорядков». Как еще этот шаг может оценить парламент Венесуэлы, как не попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Посол Российской Федерации в Каракасе Владимир Заемский, как и его руководство в МИД РФ, призывает к диалогу сторонников и противников Николаса Мадуро в тот момент, когда этот диалог уже невозможен. Кроме того, тональность заявления парламента Венесуэлы наглядно показывает, что после отставки Мадуро, а она в любом случае не за горами, отношения России с новыми властями будут серьезно осложнены. И виновата в этом будет не венесуэльская оппозиция, которую поддерживает большинство населения страны, а российское внешнеполитическое ведомство. И посольство России в Каракасе, в том числе.