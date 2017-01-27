Мышкин, Ярославская область, 27 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Глава Мышкинского района Ярославской области написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в собрании депутатов района. 27 января на заседании собрания депутатов Анатолий Курицин объявил о своем уходе с поста, который он занимал 13 лет. Глава попрощался с народными избранниками, вручил благодарности и грамоты.

Myshkinmr.ru Анатолий Курицин

Последним днем работы Курицина на этом посту будет 31 января. По сведениям источников ИА REGNUM, Анатолий Курицин будет назначен главой соседнего Угличского района. Это должно произойти в начале февраля.

Угличский район является для Курицина родным. Там он начинал трудовую деятельность агрономом в колхозе «Верный путь», затем работал председателем колхоза «Большая Волга» и ТОО «Родина». В 2004 году был избран Главой Мышкинского муниципального округа, после чего избирался на этот пост еще дважды.