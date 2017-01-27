Псков, 27 января, 2017, 11:07 — ИА Регнум. С февраля стоимость проезда в городском общественном транспорте Пскова повысится на три рубля — до 23 рублей за одну поездку, сообщает ГТРК «Псков».

CopyrightFreePictures Знак автобусной остановки

В качестве причин роста тарифов и.о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт назвал повышение акцизов на топливо. По его словам, предприятие только на горючее тратит более 30 млн рублей ежемесячно.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подтвердил информацию о росте стоимости проезда. По его мнению, 23 рубля — тариф, который «удовлетворяет не только предприятие, но и потребителей».

На официальном сайте «Псковпассажиравтотранса» информации о новых тарифах на проезд в городских автобусах Пскова пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Пскове подорожает стоимость месячных проездных билетов — с 850 до 950 рублей. Напомним, сейчас одна поездка в пассажирских автобусах Пскова стоит 20 рублей. Тариф повышался в декабре 2014 года.