Брянск, 27 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В международном аэропорта «Брянск» назначен временно исполняющий обязанности генерального директора. Им стал руководитель брянского авиационно-спортивным клубом ДОСААФ Александр Сай, который уже работал в аэропорту в должности первого заместителя директора аэропорта.

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Как сообщает портал «Наш Брянск», врио директора уже проводит совещание с персоналом.

Первая информация о назначении появилась в группе аэропорта в социальной сети.

«Назначен человек, знакомый с Брянским аэропортом, работавший в нем, возможно, ему будет немного легче наладить более или менее стабильную работу нашего аэропорта», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор аэропорта Илья Рохвадзе был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере (от 250 тысяч рублей до 1 млн рублей). По версии следствия, сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись деньги из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта. Решением суда подозреваемый был арестован на 2 месяца. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.