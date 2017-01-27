Ярославль, 27 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области выявлено 140 случаев незаконной вырубки леса, ущерб составил около 70 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Duma.yar.ru Вырубка леса

В январе инспекторы регионального департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками УБЭП МВД России по Ярославской области провели очередную операцию по борьбе с «черными лесорубами» в Ростовском районе. В результате задержаны лица, предположительно причастные к незаконной вырубке 46 деревьев. Изъяты бензопилы и иные технические средства. Объем добытой древесины составил около 80 кубометров. Ущерб, причиненный окружающей среде, по оценке инспекторов департамента — 2,3 миллиона рублей. В настоящее время ведется расследование.

С ноября 2016 года по настоящее время на территории Ярославской области объем незаконно заготовленной древесины составил 335 кубометров, а за аналогичный период прошлого года — 1341 кубометр, то есть сократился в 4 раза.