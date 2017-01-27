Москва, 27 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Законопроект о профессиональном развитии госслужащих правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Предлагается внедрить новый подход к профессиональному развитию чиновников, предусматривающий получение государственными гражданскими служащими новых и обновление имеющихся знаний, умений и навыков в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Учитывая разнообразие задач и функций государственных органов, а также специфику исполнения чиновниками обязанностей, определенную направлениями их профессиональной служебной деятельности, законопроектом предлагается внедрение комплексного подхода к вопросу профессионального развития гражданских служащих посредством их дополнительного профессионального образования, участия в семинарах, тренингах, мастер-классах, мероприятиях по обмену опытом в форме межведомственного взаимодействия и наставничество.

Правительство также предлагает существующую периодичность направления гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование один раз в три года отменить. А планирование мероприятий по профессиональному развитию чиновников предлагается осуществлять с учетом потребности соответствующего государственного органа в развитии кадрового состава.

Сертификаты

Одновременно законопроектом предусмотрено введение нового механизма организации повышения квалификации гражданских служащих на основе государственных образовательных сертификатов.

Планируется, что каждому федеральному государственному органу на организацию повышения квалификации гражданских служащих по государственным образовательным сертификатам в государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию федеральных гражданских служащих будут предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования. Внедрение обучения по сертификату даст возможность получить дополнительное профессиональное образование по современным программам, которые не реализуются в настоящее время в рамках государственного заказа: тренинги, включая тренинги личностного роста, программы по вопросам, связанным с новейшими IT-технологиями, программы по иностранному языку и другие, отмечают авторы. При этом тематика обучения должна согласовываться гражданским служащим, получившим именной образовательный сертификат, с непосредственным руководителем.