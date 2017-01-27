Калуга, 27 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Порядка 108,6% составил в 2016 году рост промышленного производства в Калужской области. Предприятиями региона за год было отгружено продукции на 561,5 млрд рублей. Рост экспортных поставок составил порядка 20%, а в страны дальнего зарубежья — вырос почти в 2 раза. В структуре экспорта наибольший удельный вес занимает продукция машиностроения и металлообработки — около 70%. Такие цифры озвучены на заседании областного совета по развитию промышленности и технологий, сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

По данным Агентства регионального развития Калужской области, основой промышленного роста в регионе остается машиностроительный комплекс (производство транспортных средств, электрооборудования, машин и оборудования). Значительный вес также имеют металлургия и металлообработка, пищевая промышленность, лесопромышленный комплекс (целлюлозно-бумажное производство, обработка древесины), производство строительных материалов, химическое производство.

В 2016 году ряд предприятий области в сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности получили льготные кредитные ресурсы (под 5% годовых) на общую сумму 936 млн рублей. Среди них: «Сфера-Фарм», производственное объединение"ИННОТЕХМЕТ», Калужский электромеханический завод и Людиновский тепловозостроительный завод.

В настоящее время в регионе уже успешно реализуются инвестиционные проекты трех предприятий, получивших поддержку в 2015 году. Всего Фондом развития промышленности профинансировано семь инвестиционных проектов предприятий Калужской области на общую сумму 2,138 млрд рублей.

В рамках взаимодействия с Корпорацией МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства общий объем привлеченных кредитных средств на реализацию калужских проектов составил более 3,6 млрд рублей.

Еще три предприятия направили в Министерство промышленности и торговли РФ документы для заключения специальных инвестиционных контрактов. На региональном уровне ведется реестр программ модернизации производства, включение в который дает предприятиям право на получение налоговых льгот.

В рамках заседания совета по развитию промышленности и технологий в Калуге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством области и Автономной некоммерческой организацией «Агентство по технологическому развитию». Соглашение предусматривает сотрудничество в области реализации инвестиционных проектов по технологической модернизации предприятий. Документ подписали калужский губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор агентства Максим Шерейкин.

По словам главы ведомства Максима Шерейкина, «Калужская область с ее инвестиционным климатом — это место для локализации передовых технологических решений, для реализации инвестиционных проектов по технологической модернизации на действующих предприятиях».

Напомним, что АНО «Агентство по технологическому развитию» было создано в 2016 году под патронажем Минпромторга России и призвано содействовать отечественным предпринимателям в поиске и внедрении технологических решений мирового уровня с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и освоения новых видов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области реализуется более160 инвестиционных проектов. В регионе создана инженерная и транспортная инфраструктура в индустриальных парках и на двух площадках Особой экономическойзоны «Калуга». В 12 индустриальных парках сосредоточено 80% новых предприятий, а резидентами ОЭЗ стали девять компаний. Развитие логистической инфраструктуры открывает новые возможности для производств. В регионе работают два мультимодальных транспортно-логистических комплекса формата Freight Village. С запуском международного логистического коридора «Новый Шелковый путь» сформированы условия для дальнейшего развития экспорта.В Калужской области сформированы более 10 промышленных кластеров. Среди них: фармацевтический, кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалови конструкций, агропромышленный, автомобильный, транспортно-логистический, кластер строительных материалов, металлообработки. В формате кластеров в регионе успешно работают как российские, так и иностранные производства известных мировых компаний.