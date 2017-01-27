Москва, 27 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. В России темпы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не соответствуют темпам роста численности нуждающихся в обеспечении жильем. На 1 июля 2016 г. задолженность сложилась в отношении 142,2 тыс. детей-сирот, или 62% от общей численности детей-сирот, включенных в список. Таковы результаты проверки Счетной палаты РФ законности и эффективности расходования средств на предоставление жилых помещений детям-сиротам, сообщается на сайте контрольного органа.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Проверка установила, что численность детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, за 2014−2015 гг. выросла на 15,4%, составив на 1 января 2016 г. 229,82 тыс. человек. Численность детей-сирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, увеличилась на 20,9%, составив на 1 января 2016 г. 140,24 тыс. человек или 61% от общей численности детей-сирот, состоящих на жилищном учете. При этом численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, уменьшилась на 1,38 тыс. человек или на 4,8% (в 2015 г. обеспечены 26,91 тыс. человек, в 2014 г. — 28,29 тыс. человек).

Также проверка показала, что контроль за исполнением переданных регионам государственных полномочий по обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на должном уровне не осуществляется. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по указанному вопросу, не определен.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за 2014−2015 гг. на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями было израсходовано 67,5 млрд рублей, из них 14,7 млрд рублей (21,8%) — средства федерального бюджета, 52,8 млрд рублей (78,2%) — средства региональных бюджетов.