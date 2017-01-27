Вашингтон, 27 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Нецензурное выступление певицы Мадонна во время «Марша женщин» в Вашингтоне — позор для страны. Об этом, как передает The Hollywood Reporter, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Право слово, она отвратительна», — заявил Трамп о певице.

«Я думаю, Мадонна навредила всему движению, — добавил президент. — По-моему, ее слова — позор для нашей страны».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 января 2017 г. известная певица Мадонна, выступая на женском марше в столице США, дважды нецензурно обругала президента США Дональда Трампа.

Артистка заявила, что возмущена победой республиканца на президентских выборах, а также отметила, что не раз думала о том, чтобы «взорвать Белый дом», но пришла к выводу, что это мало что изменило бы. Из-за высказываний Мадонны, звучавших в прямом эфире, телеканал CNN был вынужден прервать свою трансляцию.

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