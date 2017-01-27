Москва, 27 января, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Межсирийские переговоры в Женеве пройдут позже, чем предполагалось: начало перенесено с 8 февраля на конец месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями сирийской оппозиции сегодня, 27 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вновь эта дата перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца», — сказал Лавров.

Напомним, очередные официальные переговоры между представителями законной власти Сирии и делегатами от так называемой умеренной сирийской оппозиции должны были начаться 8 февраля. Предыдущая встреча прошла в Астане.

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На этой встрече оппозиционным представителям был передан проект новой конституции Сирии, который разрабатывала российская сторона. Но эти переговорщики заявили, что хотят решать вопрос перемирия, а не конституции.

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