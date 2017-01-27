Москва, 27 января, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Мировым событием 2016 года для жителей России стал выход Великобритании из Евросоюза. Ему лишь ненамного уступили выборы президента США и военный конфликт в Сирии. Кроме них, в ТОП-5 наиболее важных событий мировой повестки дня, по мнению россиян, вошли конфликт в Донбассе и попытка государственного переворота в Турции. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

1. Brexit. О референдуме в Великобритании, на котором жители приняли решение о выходе Королевства из состава ЕС, слышали 71% жителей России. В оценках масштаба последствий данного события граждане разделились: 25% сочли, что это решение повлияет только на Великобританию, 25% — на несколько стран, а по словам 23% опрошенных, последствия ощутит весь мир. 40% граждан РФ посчитали выход Великобритании из ЕС началом распада Евросоюза.

2. Выборы президента США. Избирательная кампания в США привлекла внимание 69% жителей России. В оценках открытости и честности американских выборов мнения граждан разделились: если 31% говорили, что борьба кандидатов была открытой и честной, то 39% с этим не соглашались. Выбирая между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, 45% опрошенных сказали, что отдали бы свой голос за кандидата от республиканской партии. Бывшую первую леди США хотели бы поддержать лишь 4%.

3. Война в Сирии. В октябре 2016 года за развитием военного конфликта в Сирии следили 67% жителей России, в том числе каждый пятый (21%) — регулярно. Половина опрошенных (51%) называла происходящее войной, 10% — беспорядками. Ухудшение ситуации в Сирии отмечала треть респондентов (34%), почти столько же (33%) говорили, что она не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону.

4. События на Украине. Интерес к событиям на Украине в России в конце лета находился на уровне 67% — такова доля тех, кто с той или иной периодичностью следил за ситуацией. Происходящее опрошенные чаще всего идентифицировали как анархию, беззаконие и бандитизм (32%), гражданскую войну (20%).

5. Попытка госпереворота в Турции. События в Турции в целом были не безразличны жителям России: в июле за ними следили 60%, однако постоянно смотрели/читали новости только 16%, тогда как 44% узнавали информацию время от времени. Власти Турции вызывали у российских граждан преимущественно негативные чувства: недоверие (24%), разочарование (14%), осуждение (12%) и т.д.

Опросы проведены в 2016 году. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше.