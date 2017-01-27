Ростов-на-Дону, 27 января, 2017, 10:18 — ИА Регнум.

Расставаться с теплыми пуховиками и шубами жителям Ростовской области рано. Синоптики прогнозируют в выходные крепкие морозы с ночными температурами ниже минус 25 градусов. Предупредили об экстремальных холодах в ГУ МЧС России по региону 27 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

Так, на Дону в выходные ночами местами будет от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях и в крайних северных районах области столбики уличных термометров опустятся до 28 градусов ниже нуля. Дневная температура повысится до 15 градусов мороза. Скорость ветра прогнозируется на уровне 7−12 метров в секунду. В чрезвычайном ведомстве обращают внимание на то, что следующая неделя тепла также не принесёт.

Спасатели рекомендуют жителям региона, выходя на улицу, одеваться теплее, но время прогулок сократить. В случае поездки за город машину следует заправить полностью, взять с собой тёплую одежду, термос с горячим чаем и еду.