Москва, 27 января, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что проект конституции Сирии, представленный Россией на переговорах в Астане, будет способствовать диалогу и дискуссиям сторон, передает 27 января RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По мнению главы МИД РФ, проект представляет собой попытку собрать воедино все подходы оппозиции и Дамаска. Кроме того, переговоры по сирийскому урегулированию, прошедшие в столице Казахстана, показали, что у конфликта в САР нет военного решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 января в Астане прошли межсирийские переговоры по урегулированию кризиса. В ходе встречи Россия представила проект сирийской конституции, при разработке которого учитывались позиции Дамаска, оппозиционной стороны и стран региона. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, проект основного документа Сирии не ставит в жесткие рамки ни одну из сторон конфликта.