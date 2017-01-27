Сочи, Краснодарский край, 27 января, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В управлении по курортному делу администрации Сочи назначен старый-новый руководитель. Возглавлять ведомство будет Сергей Доморат, который с августа прошлого года уже приступил к исполнению обязанностей начальника управления. Об этом назначении на планерке сообщил мэр Анатолий Пахомов, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе Олимпийской столицы 27 января.

Sochiadm.ru Пляж

Глава Сочи подчеркнул, что работы новому руководителю предстоит много, а основная задача на сегодняшний день — подготовить пляжи к летнему сезону.

О новом начальнике управления известно, что свою трудовую деятельность Сергей Доморат начал в 2000 году на предприятии ЗАО «Сочистрой». Занимал должности лаборанта-исследователя, научного сотрудника научно-исследовательской части, преподавателя Сочинского государственного университета. В сфере курортного дела он работает с 2008 года. Тогда он был назначен на должность специалиста 1 категории управления по курортному делу и туризму администрации Сочи, в последствии переведен на должность ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника управления и и.о. начальника управления. Как сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности руководителя управления по курортному делу и туризму города Сочи Сергей Доморат был назначен в августа 2016 года. Его предшественник был уволен с занимаемой должности. Алексей Грачев лишился поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». Критике чиновник подвергся, в частности, за пляж «Чайка» Лазаревского района, который мэр города назвал «рынком», и якобы бесплатные туалеты.

Добавим, что летом текущего года во всех районах Сочи будут работать 180 прибрежных зон, 80 из них это муниципальные территории. В том числе для всех желающих будут доступен и пляж санатория «Эдем». 15 пляжных территорий во всех районах курорта будут расширены за счет отсыпки галькой из устьев реки.

Подготовкой прибрежной зоны к купальному сезону в городе уже начали заниматься. Для арендаторов разработана дорожная карта с условиями, которые необходимо выполнить для ввода пляжа в эксплуатацию. Для каждого этапа подготовки установлен определенный срок. Если арендатор не будет успевать, договор с ним может быть расторгнут. Паспорт комплексной готовности пляжи должны получить уже 15 мая. При этом поддерживать порядок на своих территориях предприниматели обязаны не только летом, но и зимой.