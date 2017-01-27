Берлин, 27 января, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Власти Германии подсчитали, что на борьбу с миграционным кризисом за минувший год им пришлось потратить около €21,7 млрд. В 2017 году также предстоят солидные затраты — порядка €21,3 млрд. Данные представлены в отчёте Минфина ФРГ, пишет газета Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Уточняется, что затраты на ликвидацию причин миграционного кризиса составили €7,1 млрд. Пришлось увеличить субсидии на гуманитарную помощь регионам — €1,4 млрд правительство выделило дополнительно, втрое увеличив предыдущий показатель.

Ещё €1,4 млрд пошло на бюрократические процедуры и размещение прибывающих в Германию мигрантов. Отдельно Минфин назвал затраты на интеграцию беженцев в немецкий социум — €2,1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число людей, прибывающих в Германию и желающих получить убежище, резко упало в прошлом году, что вызвано ужесточением правил прохождения через границу. 36% мигрантов составляют граждане Сирии, 17% приходится на афганцев и 13% — на иракцев.