Москва, 27 января, 2017, 10:03 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль заметно упал в первую очередь против доллара на фоне окончания налогового периода и новости, что ЦБ РФ начинает покупки валюты в госрезерв, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 1,42%, до 60,36 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,77%, до 64,46 рубля за евро. Российский рубль в паре с долларом США наконец вышел из узкого диапазона и упал ниже уровня в 60 рублей за доллар», — привел цифры Козловский.

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«Если пара USD/RUR закрепится выше уровня в 60 рублей, то, скорее всего, она продолжит расти, подгоняемая вверх новостями о покупках в феврале ЦБ РФ валюты для пополнения золотовалютных резервов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США вырос на 48,67 копейки — до 59,6356 рубля. Официальный курс евро прибавил 59,94 копейки и составляет 64,0248 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с предыдущим показателем на 53,74 копейки — до 61,6107 рубля.