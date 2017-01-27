Москва, 27 января, 2017, 10:03 — ИА Регнум. С 26 января Центробанк отозвал лицензии на осуществление страхования у двух компаний: СК «Вектор» (Симферополь) и «Максимус» (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

СК «Вектор» лишилась лицензии из-за того, что не смогла устранить нарушения страхового законодательства. В частности, они не соблюдали требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Медицинская страховая компания «Максимус» потеряла лицензию из-за неоднократного непредставления в Банк России отчетности согласно федеральным законам и страховому законодательству.

Основанная в 2013 году СК «Вектор» (головной офис — в Симферополе) занималась страхованием гражданской ответственности, техники, грузов, каско, имущества предприятий, ДМС, а также страхованием от несчастных случаев и болезней.

«Максимус» специализировалась на осуществлении обязательного и добровольного медицинского страхования.