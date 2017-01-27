Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 10:05 — ИА Регнум. При разборе завалов на месте пожара на Литовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где накануне горело административное здание и ангар-скалодром, найдено тело второго погибшего. Ранее следственные органы сообщили об обнаружении тела погибшей женщины.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», около 22:00 26 января при разборе сгоревших конструкций скалодрома Rock Town пожарные нашли тело еще одного человека. «Личности обоих погибших пока не установлены», — отмечает источник.

Как сообщили ранее органы СКР по Санкт-Петербургу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». В связи с появлением второй жертвы, оно будет расследоваться по части 3 указанной статьи — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». За это преступление виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, пожар в двухэтажном доме 10 по Литовской улице, рядом с которым в ангаре располагался крупнейший в Петербурге скалодром, вспыхнул около 16-ти часов 26 января. Огонь охватил площадь 1000 кв. метров. Во время пожара произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв. метров. В 17:10 пожар был локализован. В 18:06 произошла ликвидация открытого горения. Полностью пожар был ликвидирован только в 01:25 27 января.

Во время пожара пострадали и были госпитализированы четыре человека, двое из них — в тяжелом состоянии. Спасено девять человек. Из соседнего здания крупного мебельного центра «Аквилон» эвакуировали 50 человек.