Ярославль, 27 января, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Количество рассмотренных Арбитражным судом Ярославской области заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий по делам о несостоятельности (банкротстве) в 2016 году выросло на 45,1% и составило 4091 заявление (в 2015 году — 2819 заявлений). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в арбитражном суде.

Pixabay.com Правосудие

Из общего количества рассмотренных судом в 2016 году заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий по делам о несостоятельности (банкротстве) 677 заявлений (16,5%) рассмотрено по делам о банкротстве граждан. В 2016 году процедуры реструктуризации долгов гражданина введены судом по 70 делам, реализации имущества гражданина по 117 делам.

«Закон о банкротстве граждан вступил в силу 1 октября 2015. Если за три месяца в 2015 году в суд поступило 62 заявления о признании гражданина банкротом, из них в первый же день действия закона — 3 заявления, и возбуждено производство по 39 делам, то в 2016 году количество таких дел выросло до 226. В большинстве случаев ярославцы подают заявления сами на себя, чтобы освободиться от исполнения обязательств перед кредиторами. Из крупных предприятий в 2016 году признаны несостоятельными (банкротом) акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Ярославский», открытое акционерное общество «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель секретариата председателя суда Павел Синькин.

За 2016 год суд завершил производство по 35 делам о банкротстве граждан, из них с завершением реализации имущества гражданина — 10 дел, с прекращением производства по делу — 25 дел.