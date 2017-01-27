Вашингтон, 27 января, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, возможно, не сможет выполнить все свои обещания, которые он дал во время предвыборной гонки. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телекомпании Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Политика — трудная вещь», — сказал миллиардер.

При этом Трамп объяснил, что он может не сдержать обещания из-за противодействия со стороны оппозиции.

Тем не менее, по словам президента, большинство предвыборных заявлений все же будут выполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января Конгресс США официально подвел итоги выборов президента страны, прошедших 8 ноября 2016 года. Победителем выборной гонки был объявлен кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

20 января миллиардер официально занял пост главы Белого дома.