Чебоксары, 27 января, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах хотят изменить тарифы за проезд в общественном транспорте. Предполагается, что при безналичной оплате стоимость проезда снизится, а при наличной — возрастёт, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Чувашии.

Cap.ru, администрация Чебоксар

Вопрос о тарифах был обсуждён в мэрии на заседании под руководством главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Поводом для рассмотрения стали обращения перевозчиков: в Чебоксарах с 2013 года не повышались тарифы на проезд.

С 20 февраля в столице предусматривается снижение тарифа на 1 рубль при безналичной оплате и подорожание на 2 рубля при оплате наличными.

Проезд в троллейбусе, который сейчас стоит 15 рублей, может возрасти до 17 рублей при оплате наличными средствами. При оплате через электронные средства билет подешевеет с 14 до 13 рублей. На автобус цена за проезд снизится с 15 до 14 рублей при безналичной оплате, при наличном расчёте подорожает с 16 до 18 рублей. В маршрутках цена за проезд через электронные средства оплаты составит 18 рублей (в настоящее время 19 рублей), при оплате наличными — 22 рубля (в настоящее время 20 рублей).

Таким образом, при безналичной оплате проезд в троллейбусе станет дешевле на 7,7%, в автобусе — на 7,1%, в маршрутах — на 5,2%. При наличном расчёте стоимость проезда в троллейбусе возрастёт на 13,3%, автобусе — на 11,1%, на маршрутках — на 10%.

«Благодаря введению разных форм оплаты, проезда пассажиры могут экономить и выбирать то, что им удобнее. Ведутся переговоры по внедрению возможности оплаты за проезд не только транспортными, но и банковскими картами. Их приобретение будет малозатратным, а количество мест по выдаче и пополнению максимально увеличено», — говорит Алексей Ладыков.

Кроме этого, предусматривается введение проездных билетов для школьников и студентов стоимостью 500 рублей. Стоимость остальных видов проездных билетов остаются на уровне прошлого года.

В ходе обсуждения Алексей Ладыков поручил руководству троллейбусного управления рассмотреть возможность установки бесплатного wi-fi, что приведёт к созданию дополнительных комфортных условий для проезда.