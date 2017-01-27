Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В честь наступления Нового года по восточному календарю в Санкт-Петербурге с вечера 27 января на две недели будет включена праздничная красная подсветка Дворцового моста. Именно этот цвет на Востоке связан с новогодними торжествами.

Mostotrest-spb.ru Дворцовый мост (фото ГБУ «Мостотрест»)

«Старт акции предварительно намечен на 17:10, но может быть скорректирован (в пределах получаса), в зависимости от погодных условий. Праздничная подсветка будет работать до 12 февраля включительно», — сообщили в комитете по внешним связям Петербурга.

В яркий красный цвет в темное время суток будут окрашены перила, пролеты и нижние инженерные конструкции моста. Всего в освещении Дворцового моста используется 652 энергосберегающих светильника.

Подобная акция проводится уже не в первый раз, став неотъемлемой частью традиционного фестиваля «Китайский Новый год — веселый праздник весны». В течение месяца в рамках совместного проекта правительства Санкт-Петербурга и Генерального консульства КНР в Северной столице пройдет множество интересных мероприятий, благодаря которым жители города смогут ближе познакомиться с колоритом и обаянием культуры Китая.

В рамках фестиваля состоится российско-китайский бизнес-форум, пройдет ярмарка китайских товаров, мастер-классы и лекции, чайные церемонии, фотовыставки и ежегодный Фестиваль китайского кино.

Добавим, что Китай сейчас входит в пятёрку стран — лидеров по количеству тех туристов, которые прибывают Петербург. В 2016 году город на Неве посетило порядка 300 тысяч китайских туристов.