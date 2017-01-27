Астрахань, 27 января, 2017, 09:27 — ИА Регнум. ПАО «Астраханский порт», специализирующееся на транзите грузов между странами Западной Европы и бассейна Индийского океана, станет неотъемлемой частью Каспийского транспортно-логистического комплекса. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Об этом было заявлено накануне на встрече делегации Министерства России по делам Северного Кавказа во главе с первым заместителем министра Одесом Байсултановым с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта РФ 27 января, федеральные чиновники прибыли в регион для изучения потенциала астраханских портов в плане возможности включения их в «Каспийский транспортно-логистический комплекс».

Astrobl.ru Порт

Как отметил Одес Байсултанов, интеграция астраханского порта в общую логику развития южных морских портов России позволит значительно улучшить торговые отношения на международном рынке и привлечь реальные средства в экономику региона. По его словам, порт имеет хорошие перспективы, но пока используется всего на 30−40%. Эту ситуацию необходимо менять, нужна модернизация каспийских портов, важно привлечь производителей и транспортные компании, которые сейчас идут в другие портовые зоны и пытаются реализовать свои проекты через другие страны.

Читайте также: Первый визит в Астрахань посла Индии: Обсудили развитие коридора «Север-Юг»

Что касается Каспийского транспортно-логистического комплекса, то проект по его созданию в настоящее время разрабатывается. «Стратегию развития портов Каспийского бассейна, по поручению вице-премьера Александра Хлопонина, мы внесем в правительство РФ в течение месяца», — уточнил Одес Байсултанов.

Предполагается, что проект, представленный в прошлом году на Международном инвестфоруме в Сочи, соединит все российские порты на Каспии в единый кластер, который обеспечит круглогодичный транзит грузов по ключевым международным транспортным коридорам. Разработать и утвердить стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним должен Минкавказ совместно с Минтрансом и ФАС России.

В эту работу включится и Астраханская область. Представители региона войдут в рабочую группу при Минкавказа России.

«Мы делаем ставку на развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», ожидаем активизации наших соседей по Каспию и Индии и прогнозируем в перспективе 25−30 млн тонн грузов для перевалки, — заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. — Одним астраханским портам с этим не справиться. Поэтому есть необходимость координации деятельности всех российских портов на Каспии на уровне страны».

Астраханский губернатор, в частности, считает, что необходимо решать проблемные вопросы с таможенными пошлинами, уровнем портовых сборов, железнодорожных тарифов и НДС, а также административных барьеров. Губернатор также предложил новые проекты по перевалке грузов из Ирана и Индии. Причём вопрос с перевозкой индийских контейнеров через порт Оля следует активизировать, как сказал губернатор, на уровне правительства России.

Добавим, что изучать возможности астраханских портовых мощностей представители Минкавказа будут в течение двух рабочих дней. Среди пунктов посещения — астраханский порт и порт Оля, а также — судоремонтный завод «Лотос», который является якорным резидентом особой экономической зоны с одноименным названием.