Москва, 27 января, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Российские власти не позволяют рублю держаться ниже 60,00 слишком долго. 25 января Минфин заявил, что с февраля начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. И сделано это будет, чтобы снизить зависимость рубля от колебаний котировок нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Объем аукционов пока держится в секрете, но уже появилась информация о сумме в 1 млрд долларов в месяц. Рынок тут же подстроился. Раньше рубль называли самой перспективной валютой, а после его обвала 26 января почти на 2% против доллара заговорили о переоцененности российской валюты», — пояснила Афанасьева.

«Это вполне может вызвать лавинообразный эффект: массовый выход спекулянтов из слабеющего рубля на фоне действий Минфина и комментариев российских официальных лиц способен за несколько дней вернуть пару USD/RUB в район 61,70, где она не была с начала декабря», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар США вырос на 48,67 копейки — до 59,6356 рубля. Официальный курс евро прибавил 59,94 копейки и составляет 64,0248 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с предыдущим показателем на 53,74 копейки — до 61,6107 рубля.