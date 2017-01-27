Барнаул, 27 января, 2017, 07:01 — ИА Регнум. На алтайских дорогах все еще устраняют последствия снегопадов. Как сообщает сегодня, 27 декабря, ГУ МЧС по Алтайскому краю, на данный момент остаются перекрытыми четыре участка трасс регионального значения в шести районах Алтайского края. Речь идет о дорогах К-03 Змеиногорск — Рубцовск; К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское; К-19 Шипуново-Краснощеково-Курья и К-94 Топчиха-Чистюнька-а/д К-13.

Светлана Шаповалова Метель. Алтайский край

На их расчистке задействовано 144 единицы дорожной техники, а для обеспечения безопасности выставлено 9 постов ГИБДД.

Контроль обстановки осуществляется силами оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и рабочих групп муниципальных образований.

Также известно, что в Алтайский край из Новосибирска прибыла группировка Сибирского спасательного центра: 50 человек личного состава и 11 единиц техники работают в четырех маневренных группах и на наиболее опасных участках дорог.

«В задачи этих групп входит оказание помощи населению, оказавшемуся в снежных заторах на автодорогах, эвакуация техники из снежных заносов, при необходимости — развертывание мобильных пунктов обогрева», — поясняют спасатели.

Сегодня погода в регионе улучшилась, но стало значительно холоднее. В столице Алтайского края сегодня — — 27 °C. На дорогах гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, небывалый снегопад с метелью, накрывший Алтай ночью 25 января, привел к многочисленным происшествиям на дорогах. Об одном из самых крупных — снежном заторе на трассе Поспелиха — Курья, где заложниками снежной стихии оказались пассажиры более 70 автомобилей (в том числе двух пассажирских автобусов).

Общая численность застрявших в заносах людей составила более 120 человек.