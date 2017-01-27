Вашингтон, 27 января, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным может состояться в предстоящие выходные, 28−29 января. Об этом сообщила корреспондент NBC Хелли Джексон со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с момента инаугурации», — написала Джексон в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть согласована в ближайшее время.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что договорённость о телефонном разговоре двух лидеров пока не достигнута.