Москва, 27 января, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Украина, наконец, осознала своё место и понимает, что процессы, которые сегодня происходят в мировой политике, полностью проходят в стороне от того, кто себя считал пупом Земли. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль о необходимости участия Киева во всех переговорах России и США о ситуации на юго-востоке Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Читайте также: Украина настаивает на участии в переговорах США и РФ

«Трамп действительно человек жёсткий и прагматичный, он по поводу того, что Украине оказывали помощь, сказал ещё более жёсткую фразу. Он сказал не только, что эти деньги должны быть возвращены, он сказал, что должна быть проведена проверка всего того, что было связано с действиями США на Украине. А это значит, что будут вскрыты переговоры американского посольства с теми, кто устроил государственный переворот на Украине, — уверен спикер. — Во-вторых, будет вскрыто всё, что касалось переписки о назначениях в то правительство, которое пришло после Майдана, будет вскрываться роль западных спецслужб в том, что касалось преступлений, совершённых в Киеве, в Одессе, на земле Донбасса. Это всё будет».

«Не случайно все эти фразы произнесены Трампом в начале его президентского срока, — добавил Сергей Железняк. — Это закладки, которые на самом деле, если честно, не имеют никакого отношения к тому, что происходит на Украине, это его закладки против действий союза Обамы и Клинтон».

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о необходимости участия Киева во всех переговорах России и США, если в них идет речь о ситуации на юго-востоке Украины. Украина опасается, что президент США Дональд Трамп ради сближения с Кремлем может исключить Киев из переговорного процесса по Донбассу.