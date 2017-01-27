Филадельфия, США, 27 января, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает ООН жизнеспособной, но требующей реформирования организацией. Об этом она заявила во время выступления в Филадельфии на съезде Республиканской партии США.

Флаг ООН

«ООН нуждается в реформах, но по-прежнему жизнеспособна», — приводит слова Терезы Мэй телеканал RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 45-й президент США Дональд Трамп обещал перемены в ООН после его инаугурации. «У ООН есть огромный потенциал, однако сейчас она представляет собой лишь клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально», — заявлял, в частности, республиканец.

Напомним, во время визита в Вашингтон Тереза Мэй проведёт переговоры с Дональдом Трампом. Таким образом, премьер Великобритании станет первым иностранным лидером которого примет новый глава Белого дома.