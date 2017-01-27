Москва, 27 января, 2017, 03:45 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено восемь авиарейсов, ещё одиннадцать рейсов задерживано. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Багаж

По состоянию на 3:40 мск в аэропорту «Домодедово» отменено два рейса, девять рейсов задерживается. В «Шереметьево» отменено шесть рейсов и два задержано. Вылеты из аэропортов «Внуково» и «Жуковский» осуществляются в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее в МЧС России предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе. В ночь на 27 января синоптики обещали сильный снег, местами метели, снежные заносы и образование образование гололёдных отложений, а также усиление ветра до 12−17 метров в секунду.