Посёлок Тарасовский, Ростовская область, 27 января, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Суд в Ростовской области приговорил сотрудника ДПС к штрафу в размере 1,75 млн рублей за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Как было установлено в суде, в январе 2016 года инспектор ДПС отдела МВД России по Тарасовскому району Сергей Луганцев, находясь на автодороге"Тарасовский-Большинка», потребовал у местного жителя 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав.

«Молодой человек передал Луганцеву денежные средства в два этапа, после чего незаконные действия инспектора были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России «Получение взятки». «Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 750 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко заявлял, что в России также «активно стала использоваться» статья 291 УК «Дача взятки должностному лицу». Количество уголовных дел в отношении водителей, предлагавших взятку сотрудникам ГИБДД, за период с начала 2016 года возросло более чем в шесть раз по сравнению с данными за предыдущий год, сообщил Коваленко и выразил надежду на изменения в «мировоззрении» российских автовладельцев.

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